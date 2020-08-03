Здоровье, хорошее самочувствие и развитие младенца очень сильно зависят от правильного рациона. С каждым месяцем в меню можно добавлять новые продукты, таким образом расширяя список разрешенной еды. И вот зачастую молодые мамы сталкиваются с вопросом: когда ребенку уже можно начинать есть супы?

Со скольки месяцев ребенку можно давать прикорм

Прежде чем переходить с грудного вскармливания, советуем обговорить первый прикорм с педиатром. Врач поможет подобрать меню, которое не вызовет аллергической реакции и благотворно скажется на пищеварении ребенка.

Большинство врачей советуют вводить супы в рацион младенцев с большой осторожностью. В первые супы лучше включать минимальное количество овощей. При этом блюдо лучше перетереть при помощи блендера, чтобы оно приобрело нежную консистенцию без крупных кусков и комочков.

Давать супы разрешается примерно с шести месяцев. Включайте в них брокколи, кабачки и цветную капусту. На эти овощи почти никогда не бывает аллергии, поэтому их можно назвать идеальными продуктами для малышей. А вот с большим количеством картофеля стоит быть аккуратными. Крахмал, содержащийся в клубнях, может вызвать несварение и вздутие, причинив ребенку немало дискомфорта.

Несмотря на то, что овощные супы можно смело включать в меню младенца, прием мясных блюд придется немного отложить. Дело в том, что мясо тяжеловато для желудка маленького ребенка, поэтому добавлять его в рацион можно только с восьми месяцев.

Старайтесь выбирать самые нежирные сорта: мясо кролика, индейки, цыпленка или говядину. Именно из этих видов мяса получают полезные и питательные бульоны, которые благотворно сказываются на работе желудочно-кишечного тракта и отлично утоляют голод.

Обратите внимание, что продукты, предназначенные для ребенка, не должны содержать глютен. Это вещество в большинстве случаев плохо сказывается на работе организма взрослых людей, а у ребенка оно вызовет закупорку кишечника, сильные боли и вздутие. Также среди запрещенных продуктов числятся грибы и бобовые, поскольку детский организм просто не способен переварить их.

Не забывайте, что приправы в детских блюдах крайне нежелательны. Это касается и соли. Чем ее меньше, тем лучше. Только после восьми месяцев вы можете добавлять в суп небольшое количество петрушки, укропа, сельдерея или базилика.

Суп в прикорм ребенку: несколько полезных рецептов

Из-за небольшого количества ингредиентов такие супы готовить довольно просто. Главное — каждый рецепт обговорить с врачом, чтобы он при необходимости скорректировал количество ингредиентов.

Так, с семи-восьми месяцев ребенку можно приготовить крем-суп из тыквы. Для него понадобятся 700 грамм тыквы, один лук-порей, одна морковь среднего размера и небольшая картофелина.

Все овощи нужно тщательно помыть, потом залить водой и сварить на медленном огне до мягкого состояния. Овощной бульон нужно слить в отдельную емкость, а из овощей сделать пюре. Его можно приготовить при помощи блендера или металлической давилки.

После чего смешайте пюре и бульон. Густоту супа можете выбрать самостоятельно. Для еще большей пользы можно добавить в блюдо зелень или измельченные тыквенные семечки. Подавайте его не слишком горячим.

Еще одним отличным вариантом, который с удовольствием уплетают все дети, можно назвать овсяный суп с фрикадельками. Его можно давать детям с восьми-девяти месяцев, поскольку в его состав включается мясо.

Для приготовления вам понадобятся 200 грамм говяжьего фарша, одна морковь и клубень картофеля, столовая ложка овсяных хлопьев и половина небольшой луковицы. После того, как вы подготовили все необходимое, хлопья нужно высыпать в кастрюлю и залить 500 миллилитрами воды. После этого поставить на огонь и довести до кипения.

Из фарша сформируйте небольшие шарики и закиньте их в кипящую воду. Через несколько минут добавьте мелко нарезанные овощи и варите суп до готовности. Немного остудите блюдо и добавьте в него зелень. Такая вкуснятина придется по душе каждому малышу, и он точно попросит добавку.

Для быстрого роста и укрепления иммунитета младенца ему нужны свежие и качественные продукты. Советуйтесь с врачами и обязательно придерживайтесь определенных правил во время готовки. Так вы поможете вырасти малышу крепким и здоровым.