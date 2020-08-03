Ученые выяснили, как максимально снизить риск заражения COVID-19 в поезде

Москва, 3 августа. Китайские ученые провели масштабное исследование, в рамках которого выяснили, как можно снизить риск заражения COVID-19 при путешествии в поездах.

Ученые из КНР провели исследование совместно с коллегами из британского университета Саутгемптона, сообщает «МК» со ссылкой на научные издания. Специалисты обследовали 2334 человека, путешествовавших на скоростных поездах в Китае, у которых позже диагностировали коронавирус. Выяснилось, что суммарно за время поездки они имели 72 093 контакта с другими людьми.

Ученые установили, что у тех, кто сидел рядом с больным COVID-19, шанс заразиться составляет 3,5%, среди тех, кто сидит в одном ряду — 1,5%. Есть сесть на место, где сидел больной, то новый пассажир заразится с вероятностью 0,075%.

Установлено также, то социальная дистанция в 2,5 метра в поезде действительно защищает от заражения коронавирусом. Но только в течение часа.

Ученые пришли к выводу, что для того, чтобы максимально снизить риск заражения коронавирусом, нужно соблюдать дистанцию и находится в поезде очень непродолжительное время.

Ранее телеканал «Царьград» сообщал, что стали известны результаты испытаний первой российской вакцины от коронавируса на людях. По данным Минобороны России, «результаты исследований отчетливо показали наличие у всех добровольцев явного иммунного ответа, полученного в результате вакцинации». Побочных эффектов зафиксировано не было. Специалисты называют вакцину безопасной. По их данным, она легко переносится.