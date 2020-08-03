Экстрасенс предсказала курс евро и доллара на конец 2020 года

Москва, 3 августа. Экстрасенс Дарья Миронова считает, что россиянам не стоит массово скупать евро и доллары. Об этом ясновидящая рассказала в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

«Я бы все-таки рекомендовала, несмотря на то, что рубль будет падать, не отказываться от рубля. Благодаря Центробанку этот процесс падения будет сдерживаться. Будет проведена серьезная реформа, как я вижу, она произойдет в феврале следующего года. Говоря о 2020 году, евро вырастет до 100 рублей, а доллар достигнет 89 рублей», — сказала Дарья Миронова.

Дарья Миронова не согласна с прогнозом аналитиков и банковских экспертов.

«Я не ориентируюсь на то, что говорят эксперты. Эксперты не прогнозировали то, что происходит в мировом масштабе сейчас. Я не говорю, что стоит менять валюту. Если у вас есть сбережения в рублях, то оставайтесь в рублях. Та реформа, которая будет, укрепит ваши позиции. Но нужно понимать, что рубль будет падать», — убеждена ясновидящая.

Кроме того, Дарья Миронова согласилась с мнением, что доллар существенно уступит свои позиции в обозримом будущем.