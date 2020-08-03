Независимый аналитик рассказал, чьи прогнозы по курсу валют наиболее точны



Москва, 3 августа. Прогнозы курса валют часто бывают очень неточны. Так, заявление 2014 года директора Центра макроэкономических исследований Сбербанка Юлии Цепляевой о том, что «очень жалко людей, которые покупают доллар за 35 рублей, потому что вероятность, что они потеряют свои деньги, – большая», превратился в мем и до сих пор в качестве шутки активно распространяется в интернете. О точности прогнозов в рамках эфира Медиагруппы «Патриот» высказался независимый аналитик Александр Егоров.

«Некоторые эксперты рекомендовали покупать бытовую технику, холодильники, а потом люди продавали их в два раза дешевле», — напоминает Егоров.

По мнению независимого аналитика, к любому прогнозу нужно относиться с точки зрения вероятности.

«В Сбербанке может быть хорошие зарплаты, но они часто промазывают. Даже сам Греф говорил о 62 (рублей за доллар США. — Прим. ФАН) к началу осени. Альфабанк давал 65, хотя там тоже очень сильный аналитический центр. И где сейчас их прогнозы? Когда дают советы, думайте о своих деньгах», — советует Егоров.

Однако Александр Егоров не спешит сравнивать прогнозы курса валют по точности с астрологическими.