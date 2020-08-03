Независимый аналитик рассказал, чьи прогнозы по курсу валют наиболее точны

Москва, 3 августа. Прогнозы курса валют часто бывают очень неточны. Так, заявление 2014 года директора Центра макроэкономических исследований Сбербанка Юлии Цепляевой о том, что «очень жалко людей, которые покупают доллар за 35 рублей, потому что вероятность, что они потеряют свои деньги, – большая», превратился в мем и до сих пор в качестве шутки активно распространяется в интернете. О точности прогнозов в рамках эфира Медиагруппы «Патриот» высказался независимый аналитик Александр Егоров.
«Некоторые эксперты рекомендовали покупать бытовую технику, холодильники, а потом люди продавали их в два раза дешевле», — напоминает Егоров.
По мнению независимого аналитика, к любому прогнозу нужно относиться с точки зрения вероятности.
«В Сбербанке может быть хорошие зарплаты, но они часто промазывают. Даже сам Греф говорил о 62 (рублей за доллар США. — Прим. ФАН) к началу осени. Альфабанк давал 65, хотя там тоже очень сильный аналитический центр. И где сейчас их прогнозы? Когда дают советы, думайте о своих деньгах», — советует Егоров.
Однако Александр Егоров не спешит сравнивать прогнозы курса валют по точности с астрологическими.
«У меня хорошие прогнозы, но прогноз это одна из вероятностей. Действовать всегда нужно в направлении наибольшей вероятности, если тот, кто дает прогноз привел аргументы, то хорошо. Но надо понимать, что нужно быть готовым к любому развитию ситуации. Поэтому все деньги под чьи-то имена и фамилии, авторитеты вкладывать не стоит. Такими вложениями вы облегчаете себе жизнь, перекладываете ответственность. Потеряли деньги вы, а поругали эксперта. Думайте о том, что деньги ваши и относитесь к прогнозам аккуратней», — рекомендует Александр Егоров.