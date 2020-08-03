В МИД оценили возросшие глобальные угрозы без договора РСМД

Москва, 3 августа. Россия незамедлительно отреагирует на размещение Соединенными Штатами наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявили в МИД РФ в связи с годовщиной прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В министерстве отмечают, что реагирование последует вне зависимости от того, будут ли ракеты обладать ядерным зарядом или нет.

«Очевидно, что размещение американских наземных РСМД в различных регионах мира серьезнейшим образом подрывает региональную и глобальную безопасность, а также спровоцирует новый опасный виток гонки вооружений», — говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве призвали к совместному поиску решений сложившейся ситуации с помощью политико-дипломатических усилий.

«Россия остается открытой к равноправной и конструктивной работе над восстановлением доверия и укреплением международной безопасности и стратегической стабильности. Рассчитываем на аналогичное проявление заинтересованности и ответственности с американской стороны», — отметили в МИД.

По данным МИД, в течение года с момента выхода Вашингтона из ДРСМД угрозы глобальной безопасности значительно возросли.