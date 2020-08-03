В России упростили процедуру получения пособия на ребенка от 3 до 7 лет

Москва, 3 августа. Правительство РФ сократило перечень документов, необходимых для получения государственной помощи родителям детей от трех до семи лет. Соответствующий документ был опубликован 2 августа.

Действовать распоряжение правительства начнет с 1 ноября 2020 года. С этого момента органы власти будут сами уточнять у Службы судебных приставов сведения о взыскании алиментов. Родителям не придется предоставлять эти справки, сообщает «Парламентская газета».

Ежемесячные выплаты на детей полагаются семьям с низким доходом, то есть с доходом ниже прожиточного минимума, установленного в регионе за второй квартал предыдущего года. При расчете общего дохода семьи не учитываются родственники, которые находятся на полном гособеспечении, служат в армии или сидят в тюрьме.

Сумма выплаты составляет половину прожиточного минимума на каждого ребенка в семье в возрасте от трех до семи лет включительно. В среднем по России это равняется 5500 рублей. Для получения выплаты родители должны подать заявление в МФЦ или онлайн на портале госуслуг.

Ранее от россиян поступила просьба продлить выплату в 10 тысяч рублей и на август. В Госдуме РФ поддержали эту инициативу.

Депутат Михаил Тарасенко отметил, что сама постановка вопроса о продлении выплаты весьма корректна, поскольку ряд ограничительных мер в стране находится в силе. Кроме того, отдельные предприятия все еще не приступили к работе, а многие граждане лишились трудоустройства. Тарасенко также добавил, что выплата в преддверии 1 сентября была бы более уместна.