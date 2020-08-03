Эксперты рассказали, каким будет курс рубля и нефти к концу 2020 года

Санкт-Петербург, 3 августа. Эксперты ожидают коррекции курса национальной валюты в ближайшей перспективе и незначительного ее ослабления к концу года. Об этом они заявили в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

По мнению президента инвестгруппы «Московские партнеры», профессора Высшей школы экономики Евгения Когана, к концу года доллар будет стоить 75–78 рублей.

«Цены на нефть предсказывать бесполезно. Скорее всего, она будет торговаться в пределах 45–47 рублей», — пояснил он.

По словам президента НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Александра Ходачека, курс евро к концу года составит 84 рубля, доллара — 73 рубля.

«До конца года сохранятся величины 82–84 рубля за евро и 69–73 рубля за доллар. Но могут вернуться к мартовским величинам, поскольку цены на энергоресурсы будут расти», — отметил эксперт.

По мнению независимого финансового аналитика Александра Егорова, в конце года евро будет стоить 90 рублей, доллар — 77 рублей.

«Но к любому прогнозу надо относиться как к одной из вероятностей», — подчеркнул он.

Инвестиционный менеджер компании «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин не хочет давать прогнозов, но представил расчеты коллег, которые спрогнозировали справедливый курс рубля.

«По их расчетам, курс рубля должен быть в пределах 60–65 рублей за доллар, если уйдут краткосрочные дестабилизирующие факторы, такие как геополитика и прочее», — заявил эксперт.

Нефть, по его мнению, тоже подорожает из-за восстановления дисбаланса спроса и предложения, влиявшего на ее стоимость весной текущего года.

Самый мрачный прогноз по национальной валюте дает экстрасенс Дарья Миронова. По ее словам, рубль продолжит падение и к концу года евро будет стоить 100 рублей, доллар — 89 рублей.

«Рубль будет падать, но правительство и Центробанк будут сдерживать этот процесс. Мы будем близки к кризису в конце октября — начале ноября. Но благодаря правильной политике мы выйдем из кризиса», — пророчествует экстрасенс.

Проверить эти прогнозы читатели ФАН смогут в декабре 2020 года.