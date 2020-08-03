Эксперты предложили способы сохранения сбережений на фоне падающего рубля

Москва, 3 августа. Эксперты, комментируя падение курса рубля, рекомендовали не поддаваться августовской панике и хранить деньги в той валюте, в которой происходят основные траты.

«Самый безопасный совет для тех людей, которые с рынком редко общаются — основную массу надо хранить в той валюте, которую вы больше всего тратите. Для основной массы россиян — это рубль. Если у кого-то есть планы посетить заграницу, лучше покупать ту валюту, которая предпочтительнее. Поэтому с точки зрения хранить — то в основном в рублях», — посоветовал независимый финансовый аналитик Александр Егоров в эфире Медиагруппы «Патриот».

Президент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Александр Ходачек также предлагает руководствоваться своими планами.

«В зависимости от того, на какие нужды вы планируете тратить деньги. Если у вас отложенный спрос, то храните в валюте. Если минимальный доход — то в рублях: эти деньги без потерь потом можно будет использовать на необходимые покупки», — заявил эксперт редакции ФАН.

По его мнению, с небольшими деньгами не стоит вкладываться в драгоценные металлы, а не имея опыта — в ценные бумаги.

«Деньги в драгоценных металлах хранят, как правило, компании, которые нужны им для формирования фондов для акционеров, чтобы показать ликвидность акционерам. А фондовый рынок ограничен маленькой группой интересантов. Граждане плохо разбираются в фондовом рынке. Успешные игроки здесь имеют большой опыт или прибегают к услугам брокерских компаний», — пояснил Александр Ходачек.

Если есть беспокойство за свои сбережения в размере до 300 тысяч рублей, то лучше сделать банковский вклад, чтобы получить 6,5-7% годовых.

«Эти накопления Центробанком будут возвращены в любом случае», — уверен эксперт.

Инвестиционный менеджер компании «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин также отдает предпочтение рублям и банковским вкладам.

«Если хотите потерять деньги, то покупайте золото, валюты, биткоины. Чтобы заработать, храните деньги на рублевых вкладах или покупайте акции», — рекомендует эксперт.

Однако простому человеку, по его мнению, вряд ли удастся заработать на акциях.

«Скорее всего, вы потеряете деньги. Акции — это рискованный инструмент, он не для всех. Любая акция может подешеветь, а в банке вы получите небольшой, но гарантированный доход», — отметил Тимур Нигматуллин.

Советует хранить сбережения в рублях и председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Рубль будет через определенное время укрепляться. Это будет связанно с ценой на нефть», — пояснил депутат.

Несмотря на свой нерадужный прогноз относительно курса рубля, предпочтению российской валюте отдает и экстрасенс Дарья Миронова.