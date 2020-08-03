Пользователи Windows 10 смогут сами активировать новое меню «Пуск»

Москва, 3 августа. Владельцы компьютеров и ноутбуков с Windows 10 «на борту» смогут сами активировать новое меню «Пуск».

Известно, что обновленное меню будет с немного прозрачным фоном для иконок. Кроме того, оно станет «обтекаемым». Для этого пользователям необходимо будет скачать обновление с именем KB4568831. Затем придется немного «покопаться» в реестре, чтобы новое меню было активировано.

На тот случай, если владелец захочет вернуться к прежней версии меню, ему перед активацией необходимо создать точку восстановления, сообщает Windows Latest.

Напомним, что для этой серии операционной системы в конце мая был выпущен пакет обновлений, благодаря которому снизится нагрузка на процессор и диски в процессе индексации файлов.