«Газпром» отреагировал на штраф от Польши из-за «Северного потока — 2»

Москва, 3 августа. «Газпром» обжалует штраф от Польши из-за газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявили представители российского холдинга.

Речь идет о санкциях в размере 213 млн злотых (или 50 млн евро), которые польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил на «Газпром». Причиной стал «отказ сотрудничать по делу о СП–2 (под ним подразумевается расследование финансирования строительства трубопровода без согласия директора UOKiK).

В «Газпроме» в свою очередь заявили, что данные, которые запрашивала польская сторона не имела отношения к антимонопольному расследованию по газопроводу. Поэтому российская компания попросила UOKiK в ответ обосновать правомерность запроса этой информации, однако польский регулятор его не предоставил.

Представители российского холдинга также подчеркнули, что уведомление о штрафе от UOKiK они получили и после изучения будут обжаловать его в суде, пишет РИА Новости.

Ранее действия Польши прокомментировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, действия UOKiK являются примером недобросовестной конкуренцией и откровенной попыткой сорвать строительство газопровода.

В комментарии телеканалу RT политик также напомнил, что Польша не имеет никакого отношения ни к «Газпрому», ни к «Северному потоку — 2», ведь он не проходит в ее территориальных водах. В связи с этим, по его словам, встает закономерный вопрос, «с какого перепуга» UOKiK предъявляет претензии российской стороне.