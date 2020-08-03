Сябитова назвала истинную причину мужской боязни серьезных отношений

Москва, 3 августа. Мужчины иногда боятся серьезных отношений. О причине страха сильного пола рассказала подписчикам в Instagram ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова.

Теледива описала типичную ситуацию: девушка познакомилась с мужчиной, ходит с ним на свидания в течение нескольких месяцев. В процессе она начинает привыкать к спутнику и задумываться о планах на совместное будущее. Сябитова дала рекомендацию, о чем конкретно девушке надо поговорить со своим мужчиной.

«О том, что вы оба понимаете, что у этих отношений может быть будущее, и они либо дойдут до брака, либо закончатся. Для этого вы будете больше времени проводить вместе, постараетесь лучше узнать друг друга, чтобы на этой основе создать прочное долговременное партнерство. И, главное! Будете друг другу единственным сексуальным партнером, и думать о себе и о нем, как «о нас» (это больше для него, чем для вас)», — написала телесваха.

Ведущая подчеркнула, что если мужчина испугается беседовать на эту тему, то не стоит переживать. Ему надо дать время, чтобы подумать. Она рекомендует обсудить все, когда наступит срок для его ответа.

Поделалась Сябитова и секретом, который раскрывает причину якобы боязни.

«Сами мужчины утверждают, что боязнь серьезных отношений — это придуманный миф для женщин, которые в действительности не очень-то им нравятся», — отметила телеведущая.

Она подчеркнула, что женщина должна четко знать, что происходит между ней и ее бойфрендом.

Помимо восхищений красотой Сябитовой, одна из поклонниц поделалась своей историей взаимоотношений с будущим мужем.