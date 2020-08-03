Водянова поразила поклонников невероятно длинными ногами

Москва, 3 августа. Топ-модель Наталья Водянова поделилась в соцсетях фотографией, показав поклонникам свои невероятно длинные ноги. Фолловеры пришли в восторг от внешнего вида звезды.

На своей странице в Instagram 38-летняя модель опубликовала фотографию, на которой она отдыхает в плетеном кресле на фоне бассейна в отеле Epi Plage во Франции. На Водяновой — голубой слитный купальник с длинными рукавами.

«B — это Burberry. Спасибо, Рики, что помогаешь мне выглядеть стильной даже во время отпуска», — подписала снимок звезда.

Благодарности предназначались креативному директору фирмы, итальянскому модельеру Риккардо Тиши.

Поклонники модели были шокированы видом длинных и стройных ног Водяновой, оставив две сотни комментариев.

«Наташа, у вас определенно самые длинные ноги, которые я когда-либо видела. Я всегда знала, что у меня ноги длинные и всегда их стеснялась, но глядя на ваши ноги, понимаю, что это определенно достоинство и еще какое», — пишет пользователь под ником oxana_amerika.

«Безграничные ноги безгранично красивой девушки. Чудесная», — добавила tasya_sunbeam.

«Какая же Наташа красотка!!! Это невероятно», — отметила tory201431.

Отметим, в начале лета скандально известный блогер Лена Миро назвала Водянову «домработницей». По ее мнению, модель и ее возлюбленного Антуана Арно «связывает лишь алкоголь». Миро утверждает, что Водянова — это всего лишь прикрытие для Арно, который, по мнению блогера, является геем. По ее мнению, модель вынуждена выполнять все прихоти богатого француза: готовить, выпивать с ним и рожать ему детей.