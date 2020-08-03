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Путин распорядился выдать Медведеву дипломатический паспорт

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Путин распорядился выдать Медведеву дипломатический паспортМосква, 3 августа. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выдаче экс-премьеру Дмитрию Медведеву дипломатического паспорта. Документ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту указа, право на получение дипломатического паспорта получил не только Медведев, ныне занимающий пост председателя Совбеза РФ, но и его супруга Светлана Медведева. 

Изменения были внесены в перечень лиц, которым выдаются дипломатические паспорта. В списке около 50 имен госслужащих и их супруг или супругов. Диппаспорта дают право на пересечение границы страны. 

Напомним, должность премьер-министра Медведев покинул в январе 2020 года, его место занял Михаил Мишустин.

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