Красноперов рассказал о возможном сценарии использования БПЛА «Охотник»

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» может патрулировать нейтральную зону у границ противника, считает военный эксперт Андрей Красноперов.

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что военное ведомство России начнет получать серийные тяжелые ударно-разведывательные беспилотники «Охотник» с 2024 года.

По словам главы ОАК, Минобороны РФ потребовало максимально сдвинуть сроки работ по данному направлению.

«Мы от министерства обороны получили задачу ускорить проведение опытно-конструкторских работ, максимально сдвинуть «влево», так, чтобы поставки начать уже с 2024 года. Поэтому сейчас активно в этом вопросе с коллегами работаем», — сказал Слюсарь.

Комментируя новость, летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что С-70 «Охотник» значительно повысит боевой потенциал российских ВКС и сократит потери среди личного состава.

«Военная операция России в Сирийской Арабской Республике показала, что в большинстве случаев лучше использовать не обычные военные самолеты, а беспилотники, чтобы не рисковать здоровьем пилотов. Эффективность беспилотников показали даже атаки на нашу авиабазу, так как пришло понимание — БПЛА можно использовать и при атаках ВКС позиций террористов. А если С-70 поступит в войска раньше — это только плюс. Более того, в современных войнах он может пригодится не только как средство нападения, но и как полноценный разведчик», — говорит эксперт.

С-70 разрабатывался специалистами КБ Сухого. Впервые в воздух машина поднялась 3 августа 2019 года, но в Минобороны РФ тогда не уточняли, с какого военного аэродрома был выполнен взлет. После 20 минут полета, управляемый оператором БПЛА удачно сел. Следующий полет состоялся 27 сентября того же года, тогда «Охотник» поднимался в воздух совместно с истребителем Су-57. С-70 маневрировал в автоматическом режиме на высоте около 1 600 метров, продолжительность полета составила более 30 мин.

«Во время последнего полета «Охотник» себя прекрасно показал — взлетел, пролетел по заданию и спокойно сел. Это было подтверждением того, что Россия может разрабатывать и строить современные беспилотники как ударного, так и разведывательного типа. Предполагаю, что «Охотник» также можно будет использовать для атак на авианосные ударные группы, так как намного дешевле будет потерять БПЛА, чем полноценный боевой самолет с пилотом. Это прекрасный аппарат, который может долго барражировать и при необходимости выполнить боевую задачу. Предполагаю, что в будущем «Охотник» сможет летать в нейтральной зоне у границ вероятного противника с ядерным оружием на борту. При необходимости его можно просто заправлять, отдыхать ему не нужно, еда ему тоже не нужна. Прекрасный боец», — заключил Красноперов.

Напомним, «Охотник» выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло» с применением технологии «стелс», которая заметно снижает его радиолокационную заметность. Как предполагает ряд военных экспертов, взлетная масса аппарата может составляет около 20 тонн, максимальная скорость полета — 1 000 км/ч.