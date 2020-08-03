В Японии опубликовали рейтинг самых привлекательных россиянок

Москва, 3 августа. Высокий рост и белизна кожи являются наиболее привлекательными чертами, присущими российским женщинам. Об этом пишет японское издание Menjoy, которое составило рейтинг самых красивых россиянок.

Первую строчку списка авторы отдали Марии Шараповой, которая недавно закончила карьеру в спорте.

Второе место заняла модель Наталья Водянова, возглавляющая благотворительный фонд «Обнаженные сердца», тройку замыкает ее коллега Ирина Шейк.

В топ- рейтинга также вошли фигуристки Анна Щербакова, которой только в этом году исполнится 16 лет, Алина Загитова. Японские журналисты также напомнили, что в Японии Загитовой подарили пса Масару породы акита-ину, теперь спортсменка старается не расставаться с любимым питомцем.

Ранее русских девушек раскритиковали американские мужчины, которые отметили крайнюю неулыбчивость россиянок. По их мнению, женщины из России по-настоящему красивы, но серьезное выражение лица наталкивает на мысль, что им пора к стоматологу, ведь они стесняются обнажить перед незнакомцами свои зубы. При этом американцам больше всего понравились простые девушки с естественной славянской внешностью без модной пластики, силикона и татуажа, передает телеканал «Царьград».