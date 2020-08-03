Новиков назвал принципиальные условия нормализации отношений России и Чехии

Россия должна придерживаться прежней оценки истории Второй мировой войны и не позволять выставлять СССР в роли оккупанта наравне с гитлеровской Германией при налаживании отношений с Чехией. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

Таким образом он отреагировал на желание чешской стороны провести переговоры с Москвой по поводу нормализации отношений двух стран. Интересы Чехии будет представлять глава Международного отдела канцелярии президента республики Рудольф Йиндрак. Он сообщил, что формат, состав и другие моменты предстоящих переговоров на данный момент являются предметом внутренних дискуссий. Дипломат полагает, что консультации в начале должны пройти на рабочем уровне.

Так, споры между Прагой и Москвой ведутся из-за судьбы памятника маршалу Ивану Коневу в чешской столице. Йиндрак заметил, что Вторая мировая война имеет особое значение для российского народа, а Конев является бесспорным героем. Власти и народ Чехии должны учитывать этот факт.

«Знание реалий, исторических и психологических предпосылок, коллективной памяти и подобных составных частей идентичности в данном случае являются ключевыми для того, чтобы диалог на эту тему не напоминал в лучшем случае дискуссию слепого с глухим», — сказал он.

Сама идея по нормализации отношений не является новой и звучит не впервые, подчеркивает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«О таком предложении уже говорили, и настало время переводить его в практическую плоскость. Нужно понимать, что у России и Чехии интересная история взаимоотношений. Современная позиция Праги очень часто не соответствует интересам наших двух народов, а также развитию экономических и культурных связей между странами. Я не считаю, что она показывает настроения всего чешского народа. Более того, совершенно неслучайно фигура президента Чехии отражает серьезный срез настроений в обществе. Он высказывается гораздо более конструктивно в отношении российско-чешских связей, нежели представители ряда партий, сидящие в парламенте», — заметил Новиков в комментарии ФАН.

По словам парламентария, страны имеют серьезный экономический потенциал для развития, а также тесные культурные связи. При этом та же русская диаспора является заметной в общественной жизни Чехии.

«Все это создает благожелательную основу и позволяет преодолеть антироссийские настроения в политическом истеблишменте Запада, который мешает развитию наших связей. Поэтому сейчас очень важно устанавливать нормальные взаимоотношения. Найдется немало работы для Министерства иностранных дел России и парламентской дипломатии. Несмотря на включение Чехии в орбиту натовской политики, многие вопросы по улучшению взаимоотношений Москвы и Праги могут быть решены», — выразил надежду Новиков.

Однако РФ нужно сохранять «принципиальность в оценках ключевых эпизодов советской истории» и не соглашаться с тем, кто в Чехии пытается сфальсифицировать историю Второй мировой войны, говорит депутат.

«Советский Союз хотят представить как оккупанта, наравне с гитлеровской Германией. Это невозможно не только с точки зрения справедливости такой оценки, но с этим нельзя соглашаться, поскольку чревато политическими последствиями для РФ. Эти принципиальные позиции в ходе переговорного процесса должны выдерживаться», — добавил собеседник ФАН.

Ранее в Чехии демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу на площади Интербригад в Праге. Решение было инициировано главой района Прага-6 Ондржеем Коларжем в начале апреля 2020 года.

8 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой привлечь к уголовной ответственности зарубежных чиновников, которые принимают решения о сносе мемориалов павшим советским воинам и выдающимся военным деятелям. Позднее СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ «Осквернение символов воинской славы России, совершенных публично».