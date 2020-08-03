Адвокат Мамаева рассказал о дальнейших действиях футболиста после суда

Москва, 3 августа. Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что у его клиента пока нет намерения судиться с государством, чтобы возместить материальный и моральный вред.

Известный российский юрист в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал решение Московского городского суда, который принял часть решений касательно прежних приговоров Мамаеву и его другу и коллеге по работе Александру Кокорину.

«Большей частью, да, можете поздравить, — сказал Бушманов. — Где-то процентов 70 обвинений мы «отбили». Павел может рассчитывать на реабилитацию, которая подразумевает под собой то, что человек имеет право обратиться в суд с иском о взыскании с государства, то есть из государственной казны, материального и морального вреда».

Материальный вред, пояснил собеседник ФАН, это утраченный несправедливо осужденным заработок за все время пребывания под стражей, какие-то расходы, связанные с привлечением к уголовной ответственности.

«Это, безусловно, нам нужно будет доказывать, — сказал адвокат. — А моральный вред заключается в том, что лицо было незаконно привлечено к ответственности, долгое время находилось под тяжким обвинением и, самое главное, незаконно содержалось под стражей».

Дело в том, что те статьи, что в итоге «оставили» Мамаеву, не предусматривают в качестве меры пресечения содержание под стражей и лишение свободы, подчеркнул Бушманов.

«Получается, что Павел и незаконно находился под стражей, и незаконно отбывал наказание в местах лишения свободы, — заявил юрист. — Теперь мы все обсудим и все-таки, я думаю, продолжим кассационное обжалование — будем ставить вопрос, чтобы и остальная часть приговора была приведена в соответствие с законом».

По словам собеседника ФАН, вопросы, связанные с компенсацией для его подзащитного, а также для Кокорина, вторичны, и они пока их даже не обсуждали.

«Честно говоря, никто эти вопросы и не ставил на повестку дня, — отметил адвокат. — Для них важно справедливое, законное и обоснованное решение, чтобы все-таки была восстановлена их репутация. Они не хотят оставаться в истории хулиганами».

Ранее Московский городской суд принял новые решения в отношении Павла Мамаева, Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и их друга Александра Протасовицкого.

По новому приговору Мамаеву «сняли» статью о хулиганстве, а реальный срок в один год пять месяцев заменили на один год исправительных работ. Благодаря этому полузащитник ФК «Ростов» может рассчитывать на реабилитацию за проведенное в колонии время.

При этом приговор Александру Кокорину, на днях перешедшему в московский «Спартак», на один год и шесть месяцев остался в силе. Как сообщается, его защита намеревается подать очередную апелляцию.