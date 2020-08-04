Милонов считает, что «близорукая» политика Эрдогана провоцирует террористов

Причиной акции движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) в соборе Святой Софии в Стамбуле является близорукая политика «любителя чернобородых» Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в комментарии Федеральному агентству новостей.

Представители запрещенной на территории России организации выкрикивали в бывшем православном храме «Аллаху Акбар», демонстрировали флаг «Талибана» и показывали жест джихадистов.

«Однозначно, такие действия ненормальны. Это прямое следствие близорукой и глупой политике любителя чернобородых Эрдогана. Конечно, Эрдоган сейчас является главным спонсором и информационных и духовным этих экстремистских отбросов, которые остались неликвидированными после зачисток», — рассказал политик.

Британский эксперт по борьбе с исламским экстремизмом Нур Дахри в своем Twitter-аккаунте предположил, что следующими акцию в соборе Святой Софии проведут активисты запрещенного на территории РФ «Исламского государства»1. Собеседника ФАН не удивляет повышенная активность террористических организаций на территории Турции. По мнению Милонова, нынешнее правительство провоцирует акции исламистов своим лояльным отношением.

«Эрдоган — это ставленник радикальных сил. Он лавирует между многими и пытается искать поддержу у фундаменталистов», — считает собеседник ФАН.

Критика в адрес решения Эрдогана после изменения статуса собора уже высказывалась со стороны российских экспертов. Так византолог и религиовед Алексей Лидов отметил потерю возможности научного изучения собора. Лидер православной общественной организации «Сорок Сороков» Андрей Кормухин призвал россиян отказаться от туристических поездок в Турцию в знак протеста Эрдогану. Депутат Госдумы Николай Земцов подтвердил, что передача Святой Софии негативно повлияет на русско-турецкие отношения. Милонов заявляет, что «воровство» храма усилит экстремистскую активность в регионе.

«Эрдоган своим шагом, своим вероломным воровством православного храма и его передачей другой конфессии, он подыграл на чувствах самых мрачных, самых дремучих экстремистов».

Депутат утверждает, что террористическая активность в Турции должна беспокоить не только арабские страны, но и мировое сообщество в целом. Поэтому Евросоюзу необходимо принимать четкие ограничения относительно политики Анкары и ее стремления стать лидером мнений.

«Прежде всего, конечно, не умолкают призывы Эрдогана включить его в состав «европейского стола». Здесь позиция Евросоюза могла быть более весомой, направленной на сохранение ценностей. Но Евросоюз предпочитает молчать. Конечно, я думаю, что здесь позиция мирового сообщество могла бы оказать давление на оттоманского реваншиста. Но, к сожалению, мы пока этого не видим», — делает вывод Милонов.

В июле текущего года началась процедура присвоения собору Святой Софии статуса мечети. Эрдоган отменил решение 1934 года о перевоплощении святого места в музей. Лидеры России и Греции обсудили решение Турции и пришли к выводу, что собор должен сохраниться в качестве достояния, символа мира и согласия.

Сейчас собор продолжает функционировать в качестве мечети. Мусульмане провели первый за 86 лет намаз в Айя-София. ФАН передавало, что религиозный праздник обернулся для Стамбула несоблюдением социальной дистанции и горами мусора.

Один из командиров Сил Национальной Обороны Сирии Набель Абдалла в качестве альтернативы собора Святой Софии в Стамбуле предложил построить точную копию православного храма. Виталий Милонов поддержал подобную инициативу, так как в Сирии повторение инцидента с изменением статуса храма невозможно.

1 Организация запрещена на территории РФ.