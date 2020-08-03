Доктор Мясников предупредил об угрозе внезапных обмороков

Москва, 3 августа. Российский врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности внезапных обмороков, с которыми может столкнуться почти каждый житель страны. Также эксперт объяснил, как их можно избежать.

По словам врача, причиной для внезапной потери сознания могут стать самые неожиданные факторы. Нехватка воздуха, боль, резкий неприятный запах и что-либо еще вызывают стресс, после чего человек падает в обморок. Даже туго перетянутый галстук вполне способен оставить человека без чувств.

Кровь ненадолго оттекает от мозга, и если обмороки будут случаться часто, то этот процесс может привести к ишемическому инсульту. Кроме того, обмороки могут случаться у людей, у которых уже есть серьезные проблемы с сердцем. Если человек падает в обморок без особых на то причин, то это говорит о проблемах сердечно-сосудистой системы, пишет «Вечерняя Москва».

«Как правило, это опасно», — заметил эксперт. — Также обморок могут вызвать многие лекарства, в числе которых мочегонные и средства от гипертонии. Однако «отключиться» можно, и просто резко встав на ноги из лежачего положения.

Мясников также объяснил, как можно предотвратить обморок. В том случае, если появились первые предвестники потери сознания (головокружение, мушки перед глазами), то лучше лечь на спину, скрестить ноги и напрячь их. Это придаст помощь сосудам и поможет избежать падения в обморок.

Ранее доктор уже рассказывал о привычных, но угрожающих здоровью явлениях. Как уже сообщалось, Мясников назвал опасные последствия храпа.