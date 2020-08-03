Десантник из Белоруссии пострадал в драке с могильщиками на кладбище

Москва, 3 августа. Бывший военнослужащий ВДВ получил ножевое ранение во время драки с могильщиками в Новой Москве. Работники кладбища пытались прогнать употребляющего алкоголь мужчину, применив чрезмерные приемы.

Известно, что 52-летний мужчина по имени Алексей прибыл в Россию из Белоруссии на заработки. В День ВДВ он отправился на кладбище почтить память погибших сослуживцев, прихватив с собой бутылку водки.

Могильщики, увидев употребляющего алкоголь, пытались прогнать его с территории кладбища, но десантник оказал сопротивление. Во время драки работники нанесли мужчине ножевое ранение и скрылись с места происшествия.

Потерпевший также покинул кладбище, встретив за его пределами местного жителя Николая, который раньше также служил в «крылатой пехоте».

«Мы просидели около двух часов, потом Алексей попросил мой телефон, чтобы вызвать себе скорую помощь. Тогда-то я и узнал о его конфликте на кладбище, Леха показал мне кровоточащую рану. Сразу после звонка в 112 он сказал, что ему надо добраться до Смоленска и я дал ему 1300 рублей», — рассказал Николай.

Однако раненый не стал дожидаться медиков, отправившись в путь.

Ранее стали известны подробности подробности потасовки между десантниками и Росгвардией. Конфликт начался с задержания одного из празднующих День ВДВ, который находился в алкогольном опьянении. Позже напавший на правоохранителя был задержан, передает RT.