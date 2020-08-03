Названы гонорары Гармаша за съемки в рекламе

Москва, 3 августа. Сергей Гармаш решил уйти из «Современника» в свободное плавание, и хотя этот факт очень расстроил его поклонников, переживать за будущее артиста не стоит. Как оказалось, доходы у него весьма приличные.

Несколько лет назад Гармаш зарегистрировал ИП, чтобы легализовать заработок от рекламы, выступлений и другой деятельности. По данным KP.RU, 10 контрактов актера была оформлена через Госзакупки. Их общая сумма составила 98 млн 639 тыс. рублей. Эти деньги он получил в течение пяти лет.

Что представляли из себя эти госзаказы? Выступления в Мариинском театре, Санкт-Петербургской филармонии, Воронежском концертный зале, Красноярском театре оперы и балета, Карельской и Свердловской филармонии. Гонорар Гармаша за концерт или спектакль составлял от 160 до 299 тысяч рублей.

Но самой прибыльной статьей доходов для него все-таки являются съемки в рекламе. За три рекламных заказа с 2016 по 2018 годы он заработал более 96 млн рублей. В рамках каждой кампании Гармаш участвовал в нескольких фотосессиях и видеороликах.За фотосессии актеру платили по 1,2 млн рублей, а за видеосъемки уже по 6 млн.

Как отмечает издание, на этом внетеатральная деятельность Гармаша не заканчивается. Он занимается строительным бизнесом и продажей недвижимости.