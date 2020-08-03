Экстрасенс Миронова прогнозирует победу Трампа и удвоение бюджета Пентагона

Москва. 3 августа. Экстрасенс Дарья Миронова уверена, что, несмотря на жесткое давление, действующий президент США Дональд Трамп останется хозяином овального кабинета в Белом доме еще на 4 года.

«Трамп в начале будет сильно проигрывать, по потом все-таки победит», — заявила экстрасенс в эфире Медиагруппы «Патриот».

Комментируя предвыборные обещания оппонента Трампа — кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена, она назвала их лживыми.

«Сокращения военных расходов в США не будет. Это ложь. Никто в США не будет сокращать военных расходов. Наоборот, расходы на военные нужды в США будут увеличены на 100%, то есть вдвое», — пророчествует экстрасенс.

Единственное, что может произойти из предвыборных обещаний Байдена, но помимо его воли, так это сокращение добычи сланцевой нефти.