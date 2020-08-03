Украине придется заплатить за восстановление Донбасса

В информполе Украины получило мощный резонанс интервью главы Службы внешней разведки Валерия Кондратюка о том, что Россия полностью готова к вторжению в страну и оно может начаться в любой момент. При этом местные эксперты указали, что силовики, пугающие население «российской угрозой», не хотят замечать гораздо более очевидных опасностей. А единой стратегии противостояния РФ на Украине так до сих пор и нет. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

На днях глава СВР Украины Кондратюк опубликовал статью в одном из общенациональных изданий, в которой сообщил, что Россия «развернула вокруг Украины мощную военную группировку, куда входят две новые армии и армейский корпус».

«20-я армия ВС РФ, которая уже практически сформирована, включает две дивизии общей численностью около 24 тысяч человек. 8-я армия российских вооруженных сил составляет почти 45 тысяч человек с учетом 1-го и 2-го армейских корпусов на территориях Донбасса. 22-й армейский корпус — это военизированное соединение в составе береговых войск ВМФ РФ, он насчитывает 9 тысяч военнослужащих. Эти подразделения обретут полную оперативную готовность уже в ближайшее время», — заявил он.

По словам Кондратюка, Кремль рассматривает свою армию как инструмент реализации внешнеполитических амбиций, поэтому приказ о вторжении в соседнее государство для Москвы лишь вопрос времени.

«Принятию решения о проведении наступательной операции против Украины (в частности, в районе Северо-Крымского канала) мешает несколько факторов, — пояснил глава СВР. — Это падение цен на мировых рынках нефти и уменьшение поступлений в российский бюджет. Это надежда Москвы использовать COVID-19 для перезагрузки отношений с Западом. Кроме того, это приближение местных выборов на Украине и связанные с ними надежды РФ усилить присутствие пророссийских сил в украинском политикуме. Это серьезное отвлечение ресурсов на турецко-российское противостояние в Сирии и Ливии. Наконец, это местные выборы в РФ, назначенные на сентябрь 2020 года, на фоне роста протестной активности в регионах».

По мнению Кондратюка, от приказа о наступлении Кремль удерживают еще и перипетии предвыборной ситуации в США, а также развитие переговорного процесса по урегулированию ситуации на востоке Украины в «минском» и «нормандском форматах».

«Впрочем, внимание Соединенных Штатов из-за выборов президента вскоре сконцентрируется на своих внутренних проблемах. А ход переговорного процесса не по «российскому сценарию» может серьезно повысить готовность Москвы пересечь «красную линию» осенью 2020-го», — сообщил он.

Напомним, на днях главред украинского портала BlackSeaNews, координатор «Морской экспертной платформы» Андрей Клименко на полном серьезе заявил, что Россия, запланировав военные учения «Кавказ-2020», в конце сентября — начале октября 2020-го может начать военные действия в Черном море. Ранее, в июне-июле, целый ряд украинских и американских политиков и экспертов предупреждали о «скором российском вторжении».

Как считают независимые политологи, сами украинские силовики и военные эксперты вряд ли верят в возможность начала новой фазы военных действий, тем более со стороны России, которой абсолютно невыгодна любая нестабильность возле своих границ. Но, во-первых, поддержание в стране панических, предвоенных настроений перед «российским вторжением» — это известная часть «методички» Госдепа, написанной для стран — сателлитов Америки. Страх перед «агрессивным соседом» заставляет элиты Украины еще теснее прижиматься к «надежному плечу США».

Во-вторых, поддержание таких настроений неплохо оплачивается из специальных западных фондов. То есть те, кто пугает украинцев вторжением и вообще поддерживает антироссийские настроения в украинском обществе, делают это отнюдь не бесплатно. Наконец, третий побудительный мотив такой пропаганды — это отвлечение внимания общества с помощью мифической «российской агрессии» от гораздо более серьезных и реальных угроз стабильности Украины.

Как считает украинский публицист, политолог Игорь Гужва, угрозы дестабилизации со стороны России в ближайшее время не предвидится.

«Глава СВР Кондратюк рассказал о планах России по дестабилизации ситуации в стране. Он уверен, что Москва пытается противопоставить народ Украины и киевскую власть, которая изменила своим предвыборным обещаниям о мире в Донбассе. По мнению Кондратюка, политическая цель РФ — дестабилизировать общественно-политическую жизнь на Украине так, чтобы Кремль мог объявить о необходимости гуманитарной помощи, и перекрыть кислород Киеву братскими объятиями», — напомнил он.

Идея о том, что Россия и «пророссийские силы» на Украине (под ними понимают прежде всего партию «Оппозиционная платформа — За жизнь») хотят дестабилизировать обстановку, подозрительно часто транслируется властью, считает аналитик.

«Эта экзистенциальная «угроза» влияет на многие действия команды президента Владимира Зеленского, в том числе по кадровым назначениям. Вся история с репрессивным законом «О медиа» также реакция на эту «угрозу». Мол, нужно побыстрее закрыть все пророссийские СМИ, чтобы они не дестабилизировали обстановку окончательно, — говорит Гужва. — Но на деле «пророссийская угроза» не более чем симулякр, призванный отвлечь внимание от настоящей опасности».

Политолог указывает, что у так называемых «пророссийских сил» на Украине даже нет технической возможности что-либо дестабилизировать.

«У них нет своих боевых отрядов, они не контролируют «улицу», их никогда и ни за что не поддержит и не прикроет посольство США. Вся их работа против команды Зеленского заключается в разгоне информационных волн, при помощи которых они сбивают рейтинг президента и «Слуги народа». Особенно хорошо это у них получается на юго-востоке Украины, что реально беспокоит Банковую. Но максимум, чем это грозит офису президента, — малый процент, который партия Зеленского соберет на местных выборах. Это будет обидно, но не смертельно», — считает эксперт.

После выборов по всей Украине облсоветы и горсоветы сформируют множество фракций, и у Киева будут возможности влиять на них в своих интересах.

«Поэтому никакой угрозы дестабилизации так называемые «пророссийские силы» не несут. Наоборот, они заинтересованы в инерционном сценарии, чтоб за счет влияния своих медиа менять повестку дня в стране и разворачивать общественное мнение. Со временем, если они грамотно и системно сработают, это позволит им победить на выборах в Раду и создать большинство с идеологически родственной частью правящей партии. Но это путь выборов, а не «майданов», — говорит Гужва.

По его словам, единственная сила, которая несет Украине реальную угрозу дестабилизации и у которой на руках есть весь необходимый для этого инструментарий, — это майдановско-националистическая тусовка.

«Националистическая тусовка очень стремится с помощью разных «угроз» отвлечь внимание людей от своих планов. Ее лидерами являются [бывший президент Украины Петр] Порошенко и [бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр] Турчинов. Именно они в состоянии попытаться организовать смену власти путем акций протеста. Слухи о новом «майдане», который назначен на осень, ходят все более настойчивые, — отметил аналитик. — Но парадоксально то, что как раз их идейными сторонниками в приступах борьбы с мифической «пророссийской угрозой» команда Зеленского и наполняет властные кабинеты. Этим же людям хотят отдать контроль над массмедиа, они же сохраняют позиции в силовых структурах. Поэтому президенту нужно внимательно присмотреться к тем, кто пугает его «русской угрозой». Потому что скорее как раз от них реальная угроза и исходит».

Старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс считает, что, сколько бы на Украине ни говорили о «российской угрозе», реальная готовность страны к ее отражению от этого не повысится.

«Проблема заключается в том, что в этой стране нет четкой стратегии борьбы с Россией, есть лишь какие-то спонтанные телодвижения. При этом на Украине вообще реализуются две диаметрально противоположные политические стратегии, — заявил он. — Я в принципе не вижу в Киеве стратегии борьбы с Москвой. Идет война на востоке, и Украина защищается, но в этой стране нет понимания, как бороться с РФ в общем плане, не только в военном».

Кроме того, литовский эксперт встревожен тем, что Украина намного меньше говорит о своем прозападном стремлении.

«Киев демонстрирует намного меньше стремления войти в НАТО и ЕС. Мы видим, что на Украине сильно поменялись настроения олигархических группировок, которые стараются выстроить баланс между Россией и Западом. Они выстраивают приоритеты, завязанные на личных интересах. И это очень влияет на политику всей страны, — говорит аналитик. — Пока олигархи могут напрямую воздействовать на политику страны, трудно представить, как можно эффективно противостоять России во всех сферах. Сейчас на Украине осуществляются две разные политические стратегии. Со стороны олигархов это балансирование и договоренности с Россией, со стороны патриотов — противостояние российскому влиянию. Это две конфликтующие позиции, и, пока так будет продолжаться, невозможно говорить о всеобъемлющей стратегии борьбы».

По поводу стратегии России на Украине Лауринавичюс полагает, что Москва продолжит добиваться реализации Минских соглашений, а возможность военного решения конфликта вряд ли рассматривает всерьез.

«Я думаю, что стратегия России не поменялась. И пока страна не добьется выполнения хотя бы большинства своих условий, прописанных в Минских соглашениях, она не станет менять политику, — отметил он. — РФ просто не может себе позволить потерять те рычаги, которые ей дает война на Украине, не получив взамен других рычагов для достижения тех же целей. То есть либо война, либо замороженный конфликт, либо мир на условиях Москвы. Ни на что другое она пойти не готова, и я не думаю, что будет готова при нынешнем руководстве. Потому что Россия не договаривается — она любыми способами добивается достижения своих целей».

Как вариант, Киев мог бы пойти на уступки. Если бы Украина выполнила все условия Минских соглашений, то война бы остановилась.