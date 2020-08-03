Психолог посоветовала упражнение с зеркалом для развития уверенности

Москва, 3 августа. Зеркало может помочь поднять самооценку, полюбить себя. Для этого надо знать, как правильно в него смотреться. Свои рекомендации в День поцелуев с зеркалом 3 августа дала психолог Наталья Наумова.

Первым делом, на что обратила внимание специалист, на себя надо смотреть с восхищением и любовью. Психолог считает, что этих двух элементов не хватает человеку, у которого заниженная самооценка, пишет Nation News.

В качестве упражнения для тренировки Наумова рекомендует смотреть в зеркало с доброй улыбкой, обнимая себя за плечи.

«Это простое упражнение, которое нужно повторять ежедневно, помогает человеку серьезно улучшить самочувствие, восприятие себя. Смотря в зеркало, не стоит искать недостатки. Во всех изъянах нужно находить только изюминку», — посоветовала психолог.

Специалист обратила внимание, что те, кто не любят свое отражение, сталкиваются с проблемами в личной жизни. Кроме того, они могли не получить ответной любви в детстве.

По мнению Наумовой, человека будет раздражать весь мир, если он не сможет полюбить себя. Такая личность будет негативно относиться к тем качествам у других, которые не смогла принять в себе.

Специалист считает, что в таком случае человеку стоит обратиться к психологу. Еще одним советом она назвала составление списка качеств, которые раздражают в других, и попробовать найти такие у себя.

Добавим, что при воспитании мальчиков некоторые люди допускают ряд ошибок. Одну из главных назвала психолог Александра Кондрахина.