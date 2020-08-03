В соборе Святой Софии развернули флаг «Талибана»

Стамбул, 3 августа. Боевики запрещенного в РФ движения «Талибан»1 провели акцию в соборе Святой Софии.

Сообщается, что талибы развернули в храме свой флаг и выкрикивали «Аллаху акбар». Кроме того, один из участников акции показал в видеокамеру поднятый вверх указательный палец, что является характерным жестом для джихадистов.

«Активисты ИГИЛ1 (запрещено в РФ. – Прим. ФАН) скоро также поднимут свой флаг», - отметил в Twitter британский эксперт по борьбе с исламским экстремизмом Нур Дахри.

Напомним, 10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выпустил указ о придании собору Святой Софии статуса мечети. Спустя две недели храм принял первых прихожан.

Собор снова стал религиозным учреждением через 86 лет после решения тогдашнего лидера страны Мустафы Кемаля Ататюрка превратить его в музей.

Ранее изменение статуса собора Святой Софии президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Лидеры подчеркнули духовное и историческое значение объекта культурного наследия.

1 Организация запрещена на территории РФ.