В ЦИК рассказали, может ли избиратель испортить электронный бюллетень

Москва, 3 августа. Центральная избирательная комиссия обсудит с экспертами вопрос о том, нужно ли оставить избирателю возможность испортить электронный бюллетень. Об этом рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В принципе, можно продумать порчу электронного бюллетеня. Есть техническое решение, чтобы человек мог испортить бюллетень, но мы не знаем, целесообразно ли это делать. Будем обсуждать с нашими экспертами, надо ли реализовывать эту возможность», — сказала она, выступая на форуме «Территория Смыслов».

Элла Памфилова добавила, что лично она не видит в этой большой необходимости. По ее словам, «если человек настроен демонстративно испортить бюллетень, то пускай встает, идет на участок и выражает свою волю».

Говоря также об избирательной системе РФ, глава ЦИК отметила, что ее отличает открытость новым веяниям и умение работать на опережение.

«Интерактивность, эффективность, максимальная прозрачность процесса голосования, умение работать на опережение — это, без ложной скромности, то, что отличает избирательную систему России от многих других стран, которых нам ставят в пример в течение многих лет. Мы считаем, что ушли по сравнению со многими из них вперед. Мы очень открыты ко всем современным веяниям», — добавила Элла Памфилова.

Напомним, ранее зампред Центризбиркома Николай Булаев заявил, что Дистанционное электронное голосование на дополнительных выборах в Госдуму 13 сентября в рамках Единого дня голосования пройдет в двух регионах — Курской и Ярославской областях. По мнению Центризбиркома и Минкомсвязи, в этих округах зафиксировано большое количество избирателей, зарегистрированных на портале Госуслуг.