Экономист призвал ввести репрессивные налоги для офшорных компаний из РФ

В России необходимо ввести репрессивные налоги для тех компаний, которые выводят средства за рубеж, поскольку это приносит большой вред экономике. С такой точкой зрения в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей выступил экономист Василий Колташов.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал начало процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. Поводом к этому послужил тот факт, что Москва и Лимасол не смогли договориться о внесении изменений в договор. Соглашение будет только способствовать безналоговому выводу через кипрскую юрисдикцию существенных финансовых ресурсов российского происхождения, отметили российские власти.

В Минфине пояснили, что такой шаг был предпринят в рамках выполнения президентского указа о налогообложении доходов в виде дивидендов, переводимых на счета за рубежом, по ставке 15%.

Согласно данным ведомства, за время действия соглашения с Кипром данной юрисдикцией воспользовались многие российские организации. К примеру, в 2018 году они вывели на Кипр более 1,4 триллиона рублей, а в прошлом году — более 1,9 триллиона.

Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов назвал еще один фактор, который определяет невозможность существования соглашения с Кипром.

«Им является обвал курса российской валюты на фоне дорожающей нефти. По этому поводу некоторые экономисты высказались, что дешевый рубль — это хорошо. Но на самом деле мы оказались в идиотской ситуации, когда на слабеющем долларе и дорожающей нефти российская валюта валится. Это результат того, что идет огромный отток денег в офшоры, в том числе на Кипр. Держатели российских бумаг продают их и выводят капиталы. Таким образом, мы наглядно увидели, как работает против российской экономики этот инструмент. Мы за это заплатим», — заявил Колташов.

В текущих реалиях соглашение с Кипром нужно отменять, считает собеседник ФАН. Помимо этого, он советует ввести «репрессивные налоги» для тех, кто работает в офшорах.

«Нет ничего вреднее для нашей экономики, чем бизнес, который прячется от российских налогов в офшорах. Я понимаю интерес таких компаний. Зачем им какая-то Россия и еще платить налоги. В 1990-е это было рассказано очень подробно. Много раз нам говорили, что Россия — это мусор. Сейчас пора поменять время и эпоху. Это можно сделать следующим образом: компании должны иметь российскую юрисдикцию и платить налоги в нашей стране. Если организации не хотят делать этого, сидя в офшорах, то они обязаны платить много налогов за вывод средств из российской экономики. Работать вне России должно быть невыгодно. Из России такие компании только берут ресурсы, но ничего стране не дают государству и обществу», — сказал экономист.

По мнению эксперта, в России нужно продемонстрировать, что национальная экономика нормально переносит «глобальную депрессию» из-за коронавируса.