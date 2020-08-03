Мигрантам могут усложнить процесс трудоустройства в России

Москва, 3 августа. Российские власти обсуждают возможность усложнения для мигрантов процедуры получения права на работу. Об этом сообщил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

О предложении изменить порядок права на въезд трудовых мигрантов он заявил на совещании по вопросам правопорядка на фоне преодоления последствий пандемии коронавируса.

«Речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право только в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства», — пояснил Медведев.

По его словам, в течение июля правоохранители зафиксировали случаи нарушения трудовыми мигрантами общественного порядка на территории Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Мурманской и Амурской областей. Почти половина иностранцев лишилась работы в период пандемии, что создает питательную среду для роста криминала, передает «Царьград».

Как отметил Медведев, для решения проблемы эксперты предлагают изучить международный опыт, пишет «Ридус».