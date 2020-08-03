Мигрантам могут усложнить процесс трудоустройства в России

Москва, 3 августа. Российские власти обсуждают возможность усложнения для мигрантов процедуры получения права на работу. Об этом сообщил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
О предложении изменить порядок права на въезд трудовых мигрантов он заявил на совещании по вопросам правопорядка на фоне преодоления последствий пандемии коронавируса.
«Речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право только в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства», — пояснил Медведев.
По его словам, в течение июля правоохранители зафиксировали случаи нарушения трудовыми мигрантами общественного порядка на территории Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Мурманской и Амурской областей. Почти половина иностранцев лишилась работы в период пандемии, что создает питательную среду для роста криминала, передает «Царьград».
Как отметил Медведев, для решения проблемы эксперты предлагают изучить международный опыт, пишет «Ридус».
«В арабском мире есть соответствующие решения, где на работодателя возлагается полная ответственность за действия иностранного гражданина, которого он нанял на работу. Это жесткая мера, но тем не менее, обсудить ее, наверное, следует», — добавил замглавы Совбеза.