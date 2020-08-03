МИД РФ назвал безосновательным задержание россиян в Белоруссии

Москва, 3 августа. Задержание в Белоруссии 33 россиян было осуществлено под надуманным предлогом и «не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами», заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на встрече с послом республики в Москве Владимиром Семашко.

О переговорах сторон сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы Белоруссии», — подчеркнули в МИД РФ.

В министерстве добавили, что российская сторона настаивает на объективном расследовании обстоятельств задержания россиян, а также на скорейшем их освобождении.

Напомним, 32 гражданина РФ были задержаны в санатории в ночь на 29 июля в ходе спецоперации белорусского КГБ. Еще один был задержан на юге страны. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий после этого отверг подозрения в том, что Москва якобы пытается вмешиваться во внутреннюю политику Белоруссии.

По мнению депутата, за задержанием граждан РФ могут стоять лица, которые пытаются ввести действующего президента республики Александра Лукашенко в заблуждение.