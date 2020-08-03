Символ жертв Беслана спасает больных коронавирусом

Владикавказ, 3 августа. Студент медицинской академии во Владикавказе Георгий Ильин, которого называют символом жертв Беслана, в период пандемии вызвался добровольцем в ряды медиков. Парень стал работать в красной зоне, где лечатся зараженные коронавирусом.

Напомним, что мальчик был в 2004 году в школе в Беслане, которую захватили террористы. Его раненного вынес боец спецназа. Фото тогда еще 7-летнего Георгия распространилось в разных странах мира. В Сан-Марино в честь спасения воздвигли памятник.

Теперь парень сам решил заняться спасением людей.

«Решил долг родине отдать. Я был одним из первых, кто пошел», — подчеркнул Ильин.

Парень рассказал, что трудился до этого в блоке интенсивной терапии, поэтому у него была подготовка к приему большого потока людей.

Студент констатировал, что изначально было трудно дышать в респираторах, находиться в защитных костюмах. Однако потом привык.

Георгий Ильин подчеркнул, что героем себя он считает, просто делает то же, что и коллеги. Парень добавил, что рядом работают те, кто делает больше него, сообщает Telegram-канал Mash.

Напомним, что в России за сутки зафиксировано 5394 случая заболевания коронавирусом. Число выписанных составило 3420 человек.