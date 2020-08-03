Судаков объяснил, почему США никогда не выйдут из блока НАТО

Североатлантический альянс без США просто развалится. Такое мнение Федеральному агентству новостей политолог Сергей Судаков.

Ранее бывший помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон в интервью немецкой газете Handelsblatt заявил, что в случае переизбрания на второй срок президент США Дональд Трамп может вывести страну из блока НАТО.

«Выход из НАТО одобряет лишь горстка республиканцев. Но если он победит, то этот барьер может быть преодолен. Кто знает, что он сделает во время второго срока?» — задался вопросом Болтон.

В случае победы Трампа на выборах 3 ноября бывший помощник по национальной безопасности посоветовал Европейскому союзу поддерживать дипломатические отношения с Вашингтоном через Конгресс. По мнению Болтона, Палата представителей и Сенат могут выступить против президента.

«Если дело дойдет до выхода из НАТО или вывода значительной части войск из Европы, то это может натолкнуться на сильное противодействие как демократов, так и республиканцев. В этой связи европейцам нужно посоветовать обратиться к Конгрессу», — сказал он.

Российский политолог, профессор академии Военных Наук Сергей Судаков в интервью корреспонденту ФАН сообщил, что заявление Болтона — это всего лишь инсинуации, направленные на то, чтобы сплотить демократический электорат.

«Все это делается исключительно для того, чтобы в предвыборной гонке показать: Трамп — человек, который абсолютно никчемно относится к проблемам международной безопасности. Все прекрасно понимают, что блок НАТО является проектом Соединенных Штатов Америки и именно США кормят Альянс практически полностью. 70% бюджета НАТО формируется за счет США, 65–71% от всего оружия, всех комплектующих, всего того, что называется невоенными расходами, невоенной частью снабжения армии, также производится американскими корпорациями. Это в свою очередь означает, что более триллиона долларов, а из них порядка 720–730 миллиардов, вносят США», — говорит эксперт.

Другими словами, без Соединенных Штатов Америки, без их чудовищного финансирования НАТО просто перестанет существовать как военно-политическая организация. Соответственно, каждой стране, которая входила в блок, придется самостоятельно строить оборонную политику, финансировать армию и флот, брать на себя ответственность за жизни своих граждан.

«В том случае, если Трамп победит, я не думаю, что он выйдет из НАТО, потому что таким образом он отнимет колоссальный хлеб у американских производителей военной техники, а также невоенных снабжающих элементов для армии и флота, а также огромный сектор авиации. Сейчас Болтон выступает с такими заявлениями, уверовав в то, что демократы придут к власти, и сейчас он полностью играет на стороне Демократической партии. Не стоит забывать, что не так давно он написал книгу, в которой попытался разоблачить, унизить и уничтожить Трампа, поссорившись с ним очень и очень сильно. Поэтому он и сделал ставку на демократов и сейчас попросту до конца отрабатывает тот хлеб, за который ему платят», — заключил Сергей Судаков.

Напомним, Джон Болтон ранее заявлял, что американский президент Дональд Трамп не обладает достаточной подготовкой, чтобы на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным вести диалог на равных.