Пугачева не рискнула развенчать слухи о разводе с Галкиным

Москва, 3 августа. Несмотря на многочисленные слухи о скором разводе певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина, звезды никак не комментируют происходящее и не пресекают распространение домыслов.

На прошлой неделе некоторые издания написали о возможном разводе одной из самых популярных звездных пар России. Отношения якобы уже наскучили Пугачевой и Галкину, и они решили расстаться, несмотря на наличие двух детей.

Обычно после появления подобных новостей Примадонна комментировала их и высказывалась о богатой фантазии тружеников желтой прессы, однако сейчас этого не происходит. Но Пугачева просто не рискнула развенчать слухи о разводе, а ее супруг отказался отвечать и на прямой вопрос об отношениях с певицей. Когда журналисты поинтересовались, опровергнет ли шоумен слухи, тот ответил отказом.

«Делать мне больше нечего», — заявил Галкин.

Как сообщает портал 7days.ru, на данный момент фанаты звезд теряются в догадках. Вполне возможно, что Пугачева просто не считает нужным реагировать на очередную порцию слухов, однако существует также вероятность, что звездный брак действительно дал трещину.

Чуть более недели назад Примадонна и ее спутник вместе появлялись на публике, и ничего не говорило о возможной размолвке. Пара посетила день рождения одного из друзей семьи, и певица пребывала в прекрасном настроении. Как сообщалось ранее, Галкин показал зажигательный танец 71-летней Пугачевой на мероприятии.