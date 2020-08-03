Андрей Ионин: Часовая эвакуация экипажа Crew Dragon вскрыла проблему Маска

Американская космонавтика вот уже почти сутки празднует успешное приводнение многоразового пилотируемого челнока Crew Dragon, завершившего миссию двух «масконавтов» на МКС. В этом восторженном гуле тонут голоса тех наблюдателей, которые констатируют: с возвращением Боба Бенкена и Дага Херли не все прошло гладко. Дело в том, что уже после приводнения экипаж более часа дожидался возможности выйти из корабля на морской воздух.

В чем была причина столь длительной задержки?

В ряде источников заявлялось о том, что подоспевшей команде техников сперва пришлось убедиться в отсутствии на челноке утечек топлива, а потом оказалось, что на корпусе корабля все еще присутствовала недопустимо высокая концентрация токсических веществ, и понадобился час, чтобы она упала до нормальных значений.

Я вполне допускаю, что это в самом деле может быть связано с топливом, в качестве которого на Crew Dragon выступает смесь монометилгидразина и тетраоксида диазота. Возможно, что на тормозном участке остатки этой смеси действительно могли попасть на поверхность челнока.

Но, на мой взгляд, это скорее могло быть связано не с топливом, а с абляционным материалом поверхности корабля. Илон Маск собирается использовать свои корабли неоднократно, до десяти раз, и материал их теплового щита заявлялся как совершенно новый. Да еще такой, что изоляционную плитку якобы даже не придется менять, как это практиковалось на Space Shuttle, а только лишь проверять. Маск — мужик хитрый, он вечно что-то модернизирует. Вот и состав плитки для пилотируемого запуска он вполне мог заменить в последний момент, и теперь это впервые проявилось.

Так или иначе, здесь имеются две проблемы.

Первая из них связана с загрязнением окружающей среды. Причем в SpaceX заявляют, что они будут сажать свои корабли в одном и том же месте, — и это, конечно, не очень хорошо с точки зрения экологии. Но, похоже, для Маска в этом вопросе куда важнее его собственная принципиальная позиция, благодаря которой он, позиционируя себя инноватором, и привлекает инвесторов: он специально не хочет ничего менять в составе топлива.

Замечу, впрочем, что не все свои решения Маск затем реализует. Помните, была история о том, что SpaceX собирается возвращать вторую ступень? С точки зрения экономики, это было бы абсолютно бессмысленным занятием: затраты на посадку оказались бы несравнимыми с затратами на выведение. Ведь одно дело — спуск первой ступени на скорости 2,5 километра в секунду, и совсем другое — отделение второй ступени на первой космической скорости, когда стоимость обеспечения ее возврата практически равна стоимости постройки новой ступени… И в итоге Маск отказался от этой затеи.

Но более важная проблема в другом. Спуск — это самая опасная часть космического полета. Любые задержки с эвакуацией экипажа, с оказанием помощи космонавтам могут оказаться критичными. Здесь не страшно даже то, что капсула способна утонуть — ничего, вытащат. Другое дело, что экипаж нельзя в течение этого часа эвакуировать — вот что самое опасное.

А если при этом корабли вообще не успеют подойти и обеспечить надежную фиксацию капсулы в неспокойном море? Да и вообще, решение о том, что астронавтам надо садиться на Землю на «бочке» с токсичным топливом — отнюдь не лучшее, ведь особых преимуществ такая компоновка системы аварийного спасения не дает, а вот лишних проблем добавляет.

В общем, с этой неприятной ситуацией Илону Маску придется разбираться, да и не только ему.