Рентгенолог объяснил опасность КТ-исследований при диагностике коронавируса

Компьютерная томография или КТ — пожалуй, самый информативный из всех способов диагностики с применением рентгеновских лучей. Однако он же и самый опасный — доза облучения,которому подвергается человеческий организм при КТ, на порядок выше, чем, например, при проведении флюорографии.

Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил руководитель отдела развития качества научно-практического центра медицинской радиологии департамента здравоохранения Москвы Виктор Гомболевский.

Роспотребнадзор заявляет, что коллективная доза облучения от исследований с помощью компьютерной томограммы за январь-март 2020 года в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области возросла в 1,5 раза. Это связано с массовым тестированием населения на поражение легких коронавирусной инфекцией, ведь именно КТ «ставит точку» в подозрениях пациента на наличие либо отсутствие COVID-19 в его организме. Однако эксперты ведомства считают, что частое применение таких видов диагностики потенциально может стать причиной роста заболеваний, вызванных радиацией.

«Доза лучевой нагрузки измеряется в миллизивертах (мЗв), — сказал Гомболевский. — В нашей стране считается нормой, когда человек, проходящий то или иное обследование с помощью рентгеновских лучей в профилактических целях, получает совокупную дозу до 1 миллизиверта в год (следует также напомнить, что житель, скажем, Москвы, получает из окружающей среды в среднем около 3 мЗв в год) — однако убедительных исследований, подтверждающих безопасность этой «красивой цифры», к сожалению, нет».

Вместе с тем, оговорился эксперт, указанная дозировка актуальна только для профилактических обследований — то есть выполненных тогда, когда у пациента нет никаких жалоб, и он просто хочет провериться.

«Что же касается КТ, сделанных с какой-то конкретной целью (допустим, у человека есть температура, кашель и, соответственно, подозрения на коронавирусную инфекцию), то они учитываются отдельно», — заметил врач.

По его словам, современные компьютерные томографы автоматически настраивают необходимую для диагностики дозу облучения, исходя из плотности тканей пациента (как правило, обусловленной его весом), которые необходимо «пробить».

«В среднем, она колеблется от 0,4 мЗв до 16 мЗв (в случае с сверхкрупными пациентами массой 180 килограмм), — рассказал собеседник ФАН. — Так что направляющий вас на КТ врач должен руководствоваться мыслью о том, что обследование принесет человеку больше пользы (выявив угрожающее жизни состояние тканей), чем вреда, который может всплыть через много лет после прохождения процедуры».

Вместе с тем, продолжил Гомболевский, какого-то однозначного порога облучения, за которым обязательно следует развитие онкологического заболевания, не существует — иначе бы он красными чернилами был выведен на всех пособиях, посвященных этому вопросу.

«Сейчас ситуация происходит такая: если человек получил дозу облучения больше 500 миллизивертов, у него обязательно нужно взять анализ крови и посмотреть, что происходит с его лейкоцитами и лимфоцитами, — подчеркнул эксперт».

По его словам, есть три вида обследования, которые используют рентгеновское излучение: рентгенография, флюорография и компьютерная томография. Что же касается ультразвукового исследования (УЗИ, которое используют, в частности, для изучения развития плода у беременных женщин) и магнитно-резонансной томографии (МРТ), то здесь опасность облучения отсутствует полностью.

«Если смотреть по возрастающей, то в начале списка по уровню излучения у нас будет находиться цифровая флюорография, — сказал врач. — Затем идет цифровая рентгенография, следом пленочная рентгенография, и выше всех в списке — компьютерная томография. Именно КТ в этом списке использует наибольшую лучевую нагрузку для пациента».

Собеседник ФАН подчеркнул, что повышенная доза облучения ведет к нарушению процесса деления клеток в организме. Который, вместе с тем, обладает большим количеством защитных механизмов, призванных оберегать тело человека: гормональная, эндокринная и иммунная системы предотвращают возникновение патогенных клеток, которые постоянно появляются в организме каждый день.