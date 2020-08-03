Россия избавила Сахалин от японского наследия

Южно-Сахалинск, 3 августа. Остров Сахалин на Дальнем Востоке избавился от японского транспортного наследия. Власти таким образом убрали препятствие для строительства моста с материка на остров.

Напомним, что ранее наличие японской железной дороги считалось проблемой для острова. В 1905 году по итогам войны южная часть Сахалина перешла под контроль Японии. На занятой территории японцы активно занялись развитием инфраструктуры. Началось строительство железной дороги, у которой ширина колеи составляла 1067 мм. Это был основной стандарт в Японии тех лет.

Затем японские силы потерпели поражение во Второй мировой войне в 1945 году, после чего лишились южной части Сахалина.

В СССР планировали переделать японскую железную дорогу, но потом решили оставить, как есть.

Ситуация радикально стала меняться с 2003 года, когда началась «перепрошивка» японского наследия. Переделывать пришлось 800 км путей. В рамках этого были реконструированы тоннели, построены десятки мостов. Финальный отрезок реконструированного полотна открыли 31 июля 2020 года.

С ликвидацией «японского прошлого» вновь становится актуальным вопрос о строительстве моста на Сахалин, ведь теперь нет необходимости менять тележки вагонов из разной ширины колеи.