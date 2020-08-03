Голландец раскрыл, как в 53 года выглядеть на 25

Москва, 3 августа. Эдсон Брандао из Нидерландов рассказал, как ему в 53 года удается выглядеть гораздо моложе, пишет британское издание Unilad.

По его словам, хорошо сохранившаяся внешность — результат здорового образа жизни. При этом голландец ни разу не делал пластических операций.

«Людей всегда шокирует, когда они узнают, что мне 53 года. Все они думают, что мне 25», — отметил Брандао.

Мужчина соблюдает строгую диету, в том числе не ест жареные и консервированные блюда, а также не употребляет сахар.

Помимо этого, Брандао активно занимается силовыми тренировками и пьет минеральную воду. Каждый день он потребляет до двух литров этого напитка. Голландец обращает внимание, что никогда в жизни не курил и не принимал наркотики.

Он также подчеркнул, что ему нравится вдохновлять людей на позитивные действия по изменению внешности.

Ранее британский доктор Рупи Ожла перечислил продукты, которые помогают сохранить молодость кожи. Специалист рекомендует включить в рацион больше фруктов и овощей, поскольку содержащиеся в них вещества оберегают клетки от повреждений и замедляют процесс старения. Пища с большим количеством железа, например, говядина и баранина, напротив, вызывает возрастные изменения, передает «Царьград».