Лена Миро резко высказалась о скандальном заявлении Орейро о жизни в России

Москва, 3 августа. Популярный блогер Лена Миро обрушилась с критикой на тех, кто предложил звезде «Дикого ангела» Наталии Орейро получить российское гражданство.

Миро была возмущена скандальным высказыванием актрисы, которая сейчас оформляет документы для получения российского паспорта. Орейро заявила, что российский паспорт — признательность за любовь российских фанатов. При этом звезда не планирует жить в России, напомнил «Царьград».

«Аргентинская сериальная актрисочка приравняла российский паспорт к сувенирам — матрешке, балалайке, кокошнику. Чисто символически — приятно ей», — написала Миро в «Живом журнале».

Орейро в одном из интервью заявила, что часто бывает в России и имеет много связей со страной. Однажды у нее спросили, хотела бы она официально получить гражданство России, и в итоге звезда теперь просит российский паспорт, пишет «Ридус».

Блогера возмутило, что некоторые люди предложили Орейро получить паспорт России, при этом актриса явно не собирается соблюдать требования закона о получении гражданства. Она отметила, что ей трудно представить, что в какой-нибудь европейской стране будут разбрасываться своими паспортами, напротив, если кто-то хочет получить документ — нужно достаточно сделать для новой обители.