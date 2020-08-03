Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Москва, 3 августа. Мосгорсуд отменил приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву и сегодня же огласил новый.

Кокорину был оставлен прежний срок в колонии, а Мамаеву реальное лишение свободы заменили на 12 месяцев исправительных работ. Кроме того, за всеми виновными по данному делу (его фигурантами также являются брат Кокорина Кирилл и общий друг футболистов Александр Протасовицкий. — Прим. ФАН) суд признал право на реабилитацию, пишет РИА Новости.

О том, что дело Кокорина и Мамаева будет пересмотрено, стало известно 13 мая. Причиной такого решения стало то, что изначально приговор спортсменам был вынесен с «существенными нарушениями закона».

Как сообщал ранее телеканал «Царьград», 8 октября 2018 года Кокорин и его брат, Мамаев и Протасовицкий устроили две драки в центре Москвы. По данному факту было возбуждено уголовное дело, футболистов привлекли к ответственности и отправили в колонию почти на год.