Националисты пригрозили взять под контроль «мир и порядок» на Украине

Сразу несколько крайне правых националистических организаций Украины обратились к официальному Киеву с требованием предоставить так называемым «патриотическим патрулям» возможность самостоятельно выявлять и наказывать сограждан, подозреваемых в симпатии к внешней политике Российской Федерации. В письме на имя действующего украинского премьера Дениса Шмыгаля лидеры группировок заявили о своей готовности «противостоять московской пропаганде», даже в том случае, если их послание останется без внимания. В ряде регионов «патриоты» не стали ждать ответа столичных чиновников. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Шокирующий случай произошел недавно в населенном пункте Долинская (Кировоградская область). Там группа радикалов из числа бывших участников «АТО в Донбассе» напала на группу девушек, имевших неосторожность заказать в клубе песню российской исполнительницы Натали «Такого, как Путин». По некоторым данным, одна из них была жестоко избита людьми в камуфляжной форме, другим «провокаторшам» удалось бежать. Впоследствии в Интернете «ветераны АТО» заявили, что им известны не только номера телефонов, но и адреса упомянутых девушек и в ближайшее время активисты «патриотических патрулей» проведут «разъяснительные беседы» не только с виновницами инцидента, но и с их родителями.

Не менее драматичная история имела место в Черниговской области, где националисты сначала несколько раз ударили пожилого человека за то, что тот был одет в футболку с символикой московской Олимпиады-80, а затем измазали фекалиями дверь его городской квартиры. Приехавшие на вызов пострадавшего пенсионера правоохранители констатировали свою неспособность бороться с такого рода правонарушениями.

«Я вас прекрасно понимаю, отец, — сказал пострадавшему один из полицейских. — Но мы уже ничего не можем поделать с нацистами. Скоро они будут объявлять «новый порядок».

И наверняка будут.

«Направленное нами обращение к правительству носит символический характер, — заявил в беседе с корреспондентом ФАН куратор группировки «Национальный корпус» Кирилл Т. — Мы намерены и далее бороться с адептами Москвы, которые, живя на Украине, восхищаются Россией и Кремлем. Поверьте, скоро на контролируемых нами территориях вы не услышите не то что песен — ни слова по-русски».

При этом сам Т. говорил на суржике — смеси русских, украинских и даже польских слов и словосочетаний.

В том, что подобные угрозы не являются беспочвенными, уверены и независимые эксперты, включая международных аналитиков.

«Национальный корпус», «Национальные дружины», «Тризуб Степана Бандеры» (организация запрещена в России) и другие забрасывают суды на местах исками против русскоязычных граждан, обвиняя их в «сепаратизме» и распространении «российской угрозы», — подчеркнул в комментарии ФАН киевский юрист Владимир Боровой. — Нет никаких сомнений в том, что на фоне общей истерии мнение правительства Шмыгаля мало кого будет интересовать. Воспользовавшись правом создания новых общественных организаций, украинские националисты попросту укрепят свои структуры. А со временем соответствующего разрешения для этого они не будут спрашивать ни у кабинета министров, ни даже у президента».

С этим мнением согласен и европейский наблюдатель Александр Митц.

«Прикрываясь идеей патриотизма, украинские радикалы фактически устанавливают контроль над основными сферами общественно-политической жизни Украины, — констатировал он. — Если тот же официальный Киев должным образом не отреагирует на подобную угрозу, страна окончательно превратится в маргинальное образование».

Тем временем активисты одной из киевских ячеек «ветеранов АТО» отрапортовали о напечатании около двух тысяч листовок, на которых написано буквально следующее: «Чемодан — вокзал — Россия». В течение ближайших нескольких дней эти листовки будут расклеены на дверях квартир местных русскоязычных жителей.