Болтон предупредил, что Трамп может вывести США из НАТО

Вашингтон, 3 августа. США могут выйти из НАТО в случае переизбрания действующего президента Дональда Трампа на второй срок, считает экс-помощник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон.

По его словам, сейчас выход из альянса «одобряет лишь горстка республиканцев», однако если Трамп выиграет, этот барьер может быть преодолен.

«Кто знает, что он сделает во время второго срока?» — поинтересовался он в беседе с изданием Handelsblatt.

Выборы в Штатах должны пройти 3 ноября. По мнению Болтона, если Трамп выиграет, Евросоюзу нужно поддерживать дипломатические связи с Белым домом через конгресс, потому что палата представителей и сенат могут выступить против президента.

«Если дело дойдет до выхода из НАТО или вывода значительной части войск из Европы, то это может натолкнуться на сильное противодействие как демократов, так и республиканцев», — отметил он.

При таком сценарии, по словам экс-помощника Трампа, Брюсселю следует обратиться именно к конгрессу. Болтон также прокомментировал результаты последних опросов общественного мнения, которые говорят о том, что самый вероятный кандидат от демократов Джозеф Байден опережает Трампа. Политик убежден, что это на самом деле ничего не значит.