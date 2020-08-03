Представитель ВОЗ назвала процент переболевших коронавирусом

Женева, 3 августа. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове подчеркнула, что чуть менее 10% людей перенесли коронавирус, то есть в какой-то момент были заражены.

В настоящее время число заболеваний коронавирусом превысило 18 млн.

Эксперт отметила, что сейчас специалисты ВОЗ активно изучают массу докладов и исследовательских работ, посвященных коронавирусу и устойчивости к нему.

Она добавила, что медицинские работники входят в группу с самым высоким риском, поэтом по ним показатели выше.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев констатировал, что коронавирус по-прежнему представляет угрозу. Политик отметил, что пока невозможно прогнозировать дальнейшее развитие пандемии.