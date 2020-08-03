Абзалов: Денонсация налогового соглашения с Кипром даст результат через год

Минфин РФ запускает денонсацию соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром с 3 августа. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

Следует отметить, что денонсация соглашения с Кипром произошла в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина по 15% налогообложению доходов от вкладов и дивидендов.

Дело в том, что такие решения, как правило, связаны с уменьшением вывода денежных средств на внешний контур. Раньше считалось, что за счет подобных соглашений исключается двойное налогообложение. Но, по факту, это был инструмент, который достаточно активно использовался для того, чтобы выводить деньги. С учетом того, что теперь необходимо отдавать в российский бюджет 15%, придется заключить определенные соглашения со всеми основными офшорами, которые фактически денонсируют предыдущие.

Что касается дальнейшей судьбы денег, которые ранее выводились на Кипр, то существует несколько резидентур, в которые они могут уходить, например, Мальта. Но Кипр был самым удобным, потому что он — наиболее дешевый, а также оттуда был доступ к Евросоюзу. Кроме того, раньше там была возможность получения гражданства.

Учитывая, что это, очевидно, касается всех денежных инструментов человека, которые нельзя будет разбивать до пороговых значений, то речь, скорее всего, будет идти о попытке выводить денежные средства, например, в ценные бумаги на внешний контур. Либо для этих целей будут использоваться другие территории. Например, Израиль или ряд стран Евросоюза.

Я думаю, что в ближайшее время Минфин РФ, исполняя поручения президента, будет пересматривать аналогичные соглашения и с другими странами для того, чтобы получить доступ к этим доходам и обложить их 15% налогом. Со странами, которые не захотят идти на это, соглашения будут разрываться в одностороннем порядке. Я думаю, в конечном итоге Минфин «пройдет» по всем офшорам. Без этого доступа проконтролировать такие объемы денежных средств будет крайне сложно.

Этих стран, по сути, не так уж и много. И Минфин в любом случае за них примется. Ведомство будет взаимодействовать со всеми странами, с которыми есть достаточно большие объемы такого типа транзакций. В качестве так называемых «хабов» на сегодняшний день используются, в частности, Мальта, Кипр, Люксембург, заморские территории Великобритании. Это — основные направления.

Объем денежных средств, которые эта мера вернет в российские бюджеты всех уровней, зависит от того, насколько Минфин РФ сможет договориться с теми или иными государствами. Цена вопроса – миллиарды рублей. Проблема лишь в том, насколько удастся договориться со всеми резидентурами. Потому что массовый переток денег в любые направления может привести к очень серьезным последствиям.

«Живые» деньги эта мера сможет принести только в 2021 году. Конечный объем зависит от того, с кем до этого времени удастся договориться Минфину. Если, скажем, значительная часть резидентур откажется, то Минфину придется разрывать соглашения. И это приведет к определенным сложностям.

Есть некоторые страны, которые принципиально не передают информацию, например, Великобритания. Поэтому вопрос в том, как ведомству удастся отработать это направление.