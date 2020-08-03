Норкина осудили за отдых на море после смерти жены

Москва, 3 августа. Ведущий телеканала НТВ Андрей Норкин продолжает вести свой блог в Instagram, периодически показывая подписчикам свои занятия на досуге. Однако не всем пользователям социальной сети пришлись по нраву посты журналиста.

Вопросы поклонников вызвала видеозапись с отдыха на море, куда Норкин уехал вскоре после смерти жены. Ролик с качающимися на волнах яхтами возмутил фолловеров.

«На морюшко сразу после смерти жены? Удобно. Только где совесть?», «И как оно отдыхается? Хорошо с чайками на пляже после такого?» — осудили Норкина в комментариях.

На этом хейтеры не успокоились, и под шквал их критики попал даже безобидный снимок конструктора Lego, который Норкину на день рождения подарили члены семьи.

«То на пляже развлекается, то теперь детальки собирает, вот у человека жизнь!» — не унимаются недоброжелатели телеведущего.

При этом сам Норкин обосновывает новые увлечения тем, что это помогает ему отвлечься от потери близкого человека и приглушить душевную боль.

Ранее появились слухи о существовании завещания Юлии Норкиной, неожиданно скончавшейся в начале июня. По словам модели Алены Кравец, которая была близко знакома с радиоведущей, имя ее супруга отсутствует в документах, передает «Царьград».