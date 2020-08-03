Россиянам рассказали, в какой валюте безопаснее всего хранить деньги

Санкт-Петербург, 3 августа. Независимый аналитик Александр Егоров в эфире конференции Медиагруппы «Патриот» рассказал россиянам, в чем лучше хранить свои деньги.

Эксперт отметил, что основную массу денег нужно хранить в той валюте, которую больше всего тратите. Для большинства россиян — это рубль. Если у человека есть планы, связанные с поездками за рубеж, то лучше покупать валюту, которая предпочтительнее, добавил Егоров.

«С точки зрения хранить — в основном рубли. Это безопасно, потому что не так много наших туристов поедет за границу, а те, кто поедет, — думаю, найдут возможность конвертировать в нужную валюту необходимую сумму», — передает слова Егорова корреспондент Федерального агентства новостей.

Аналитик также высказался о криптовалютах и ответил, нужно ли покупать ее в надежде, что она вырастет, как биткоин.