Россияне возмутились слухами о разводе Пугачевой и Галкина

Москва, 3 августа. Слухи о разводе юмориста Максима Галкина и заслуженной певицы Аллы Пугачевой, появляющиеся в СМИ, вызвали негодование и возмущение россиян. Пользователи Сети подозревают, что звездная пара сама распространяет подобные сплетни, чтобы попиариться на скандале.

Публикации в соцсетях о возможном разводе Галкина и Пугачевой собирают массу негативных комментариев. Не нравятся россиянам и другие инфоповоды, упоминающиеся в материалах о Пугачевой.

«Как же надоели эти ПуГалкины!!! Неужели до сих пор люди интересуются их жизнью?! <…> Какой развод??? Их «счастливая семейная жизнь» уже всех достала!!! Смешно смотреть на все эти продуманные пугачевские позы перед камерой, ее «очаровательная» улыбка со вставленными зубами. Извините, но стареть нужно достойно! Надоели!!!» — разразилась гневной тирадой Надежда Н.

«Уж и новый нос пришила, и накладку на лысину прилепила, а все пишут мало», — возмутилась Светлана Ф.

«Дешевые приемы напоминать о себе. Задолбали. Жили бы уже спокойно и смирились с угасанием внимания», — отметила Антонина Шпинер.

«Какое расставание? Не за горой день, когда она его вдовцом сделает», — приводит один из комментариев «Экономика сегодня».

«Да кому это вообще интересно? Эти Галкины-Пугачевы надоели хуже горькой редьки. Уже тошнит от этой семейки!» — написала Elena Cherletskaya.

Справедливости ради стоит сказать, что сама звездная пара слухи о разводе не поддерживает. Сообщения о расставании ранее опровергали как директор Пугачевой, так и лично Галкин.