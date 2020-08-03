Названы семь неизлечимых болезней с незначительными симптомами



Москва, 3 августа. Медики назвали семь болезней, не поддающихся лечению. При этом некоторые симптомы многих из этих недугов могут показаться незначительными.

На первом месте этого опасного топа —болезнь Альцгеймера, возникающая вследствие изменений в нервной системе человека, в основном в его головном мозге. Больной начинает испытывать проблемы с памятью, мышлением. У него сужается сознание.

Вторую строчку занял сахарный диабет. У пациентов наблюдается крайне низкий уровень инсулина. Из-за этого организм теряет способность к усвоению глюкозы, что приводит к повышению уровня сахара в крови. Последствиями этого процесса становятся повреждения нервных волокон, кровеносных сосудов, внутренних органов, кожи и сетчатки глаз.

Третье место специалисты отдали вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ) и синдрому приобретенного иммунного дефицита (СПИД). Вследствие иммунодефицита происходит поражение лимфоцитов — они утрачивают способность противоинфекционной защиты, на фоне этого происходит поражение всех внутренних органов больного.

Следом за ними следует болезнь Паркинсона с характерной дрожью в руках и покачиванием головы. На пятом месте — рассеянный склероз, к которому приводит аутоиммунное заболевание нервной системы.

Шестая строчка досталась полиомиелиту, поражающему детей. Врачи обратили внимание, что защититься от этой болезни можно с помощью вакцинации.

Как отмечает портал «Актуальные новости», в категорию тяжелых болезней специалисты также отнесли астму. Страдающие ей пациенты вынуждены постоянно принимать лекарства, чтобы не спровоцировать серьезных осложнений.