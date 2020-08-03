Эксперт объяснил, зачем США говорят о важности сотрудничества с Россией

США намерены сделать из России антикитайский таран, заявил Федеральному агентству новостей политический аналитик Роман Романов.

Ранее советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил, что санкционное давление против России не потребуется, если Москва «воздержится от агрессии за рубежом и станет дружественным партнером США и Европы».

«Ни один президент со времен [Рональда] Рейгана не выказывал Москве столько решительности. Как и Рейган, президент [Дональд] Трамп добивается нового пути в отношениях с Россией — такого, на котором Россия будет воздерживаться от агрессии за рубежом и станет дружественным партнером США и Европе. В таком мире санкции против России были бы не нужны, и торговля между нашими странами расцвела бы. Россияне, американцы и весь мир получат выгоду от таких отношений», — сообщил О'Брайен в статье для Washington Post.

Россия ранее не раз отвергала все обвинения западного мира в мнимой агрессии. Размышляя о возможных областях сотрудничества с Москвой, представитель США подчеркнул, что в самое ближайшее время страны могут провести диалог по противостоянию международному терроризму.

«И Россия, и Соединенные Штаты подвергались на своей территории атакам насильственного экстремизма. Официальные лица США, вероятно, будут общаться со своими коллегами по разведке и правоохранительным органам по этим вопросам в ближайшие месяцы», — сказал О'Брайен.

Однако по мнению политического аналитика интернет-издания Politrussia Романа Романова, Россия нужна Соединенным Штатам Америки лишь в качестве безвольного подчиненного, который будет выполнять волю коллективного запада.

«С одной стороны, Соединенные штаты и Европейский Союз постоянно заявляют о возможности сотрудничества России и западного мира, но при этом всегда уточняют, что Москва должна отказаться от своей национальной, суверенной политики и полностью следовать в фарватере коллективного Запада. Только в этом случае Россия станет другом и удобным партнером современных Европы и США, и классическим примером в этой ситуации является Япония, которая полностью отказалась от своих геополитических амбиций, что позволило ей стать партнером США, привлечь к себе инвестиции и прочее. Но сегодня современная Япония — это политический карлик, не обладающий ни политическим, ни геополитическим потенциалом», — поясняет эксперт.

Вторая причина, по которой Соединенным Штатам необходимо потепление во взаимоотношениях с Россией — экономическое и политическое противостояние с Китайской Народной Республикой. Москва, по мнению аналитиков Белого Дома, может стать мощным антикитайским тараном.

«В этом плане американцы — люди довольно хитрые, смотрят на эту ситуацию так: Россия, конечно, нам не друг и партнер, но в случае противостояния с Китаем лучше использовать ее на своей стороне. Россия находится рядом, у нее есть экономический и военный потенциал, поэтому ее можно в нужный момент использовать против Китая. Нас хотят превратить в штурмовую установку, которая должна будет первой наносить удары и находиться на передовой борьбы с КНР. Нужно ли это России? С одной стороны, мы можем получить милое похлопывание и поглаживание по голове от коллективного Запада, а с другой стороны, станем острием его борьбы с Китаем, который является близким и даже союзническим к нам государством. И на мой взгляд, в этой ситуации России будет лучше возвышаться над ситуацией, извлекая выгоду от перспектив сотрудничества как с Вашингтоном, так и с Пекином», — заключил Роман Романов.

Напомним, аналитики американской газеты Financial Times ранее заявили, что Россия перестала быть соперником номер один для США. Теперь в Белом доме считают, что наибольшую угрозу для Вашингтона представляет Китай.