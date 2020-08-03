Компания Microsoft приняла окончательное решение о покупке TikTok

Москва, 3 августа. Американская компания Microsoft имеет все шансы приобрести TikTok у китайской ByteDance. Если сделка состоится, то сервис может полностью пересмотреть условия безопасности пользовательских данных. Об этом рассказал специалист по информационной безопасности Сохраб Гайрат.

По словам эксперта, если Microsoft не сможет выкупить социальную сеть полностью, то будет претендовать хотя бы на какую-то долю. Однако Гайрат уверен, что компаниям удастся найти взаимовыгодное решение.

«Дело в том, что компания Microsoft уже на протяжении многих лет является корпорацией, которая пользуется большим доверием Пентагона и сената США», — говорит Гайрат.

Он отметил, что американская компания на хорошем счету у Вашингтона, поэтому власти или Пентагон вряд ли будут иметь претензии к TikTok, если он будет приобретен Microsoft, передает телеканал «360».

«В США вообще очень редко блокируют что-либо, особенно продукт массового характера, как TikTok», — считает Гайрат.

Основная выгода от покупки соцсети у китайцев будет заключаться для Microsoft в том, что компания сможет поднять цены на свои акции на фондовой бирже.

«При этом TikTok в руках Microsoft вряд ли будет успешен. Microsoft просто выкупит и похоронит ее в интересах Facebook», — подытожил эксперт.

Напомним, что о планах Microsoft приобрести TikTok стало известно 31 июля. В СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп планирует запретить социальную сеть.