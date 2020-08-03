Россия наладила выпуск надежных двигателей для «Арматы»

Москва, 3 августа. Военный эксперт Виктор Мураховский рассказал о скором поступлении в российские войска избавленных от «детских болезней» танков «Армата». Двигатели и тепловизоры боевой машины теперь соответствуют всем предъявленным требованиям.

По словам специалиста, все имевшиеся ранее сложности с производством Т-14 «Армата» были преодолены. Уже в следующем году должно начаться массовое поступление современной техники в российские войска.

Ситуацию также прокомментировал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Он объяснил, что ранее некоторые элементы тепловизоров танка производились за границей. Перед отечественными разработчиками была поставлена задача создания полностью российских образцов, и они с ней успешно справились.

Как сообщает портал «Взгляд», некоторые сложности возникали и с двигателями для тяжелых боевых машин. Дело в том, что «Армата» крупнее и тяжелее российских аналогов, поэтому ей требовалась надежная силовая установка повышенной мощности. Изначально созданные для танка двигатели имели меньший ресурс, чем того требовало российское командование.

«С этим тоже справились: было отлажено производство надежных дизельных двигателей для Т-14», — сообщил специалист.

На данный момент производитель танков уже подписал контракт на поставку 132 машин министерству обороны, и среди этих образцов будет достаточно «Армат». Начиная со следующего года современные танки начнут поступать ВС РФ массово.

Однако получить передовую бронетехнику смогут не только российские войска, но и другие страны, имеющие средства на получение современных танков. Как сообщалось ранее, Россия готовится к продаже «Арматы» за рубеж.