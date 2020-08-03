Медведев заявил об угрозе пандемии коронавируса

Москва, 3 августа. Коронавирус SARS-CoV-2 никуда не ушел и все еще представляет угрозу, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая на совещании по актуальным проблемам обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии COVID-19.

«Коронавирус, к сожалению, не ушел из нашей жизни, он по-прежнему представляет угрозу», — сказал Медведев, добавив, что дальнейшее развитие пандемии до конца нельзя спрогнозировать.

В связи с этим, как считает Медведев, нужно закрепить позитивные результаты работы в сфере обеспечения безопасности и думать о дополнительных мерах, пишет НСН.

Вспышка неизвестной инфекции была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года, напомнил Infox.ru. ВОЗ выяснила, что причиной стал новый тип коронавируса. Постепенно опасный вирус перекочевал в другие страны мира, указала Deita.ru.